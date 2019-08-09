"يوروبول": اعتقال 70 شخصاً في إطار عملية لمكافحة الاتجار بالأطفال

اعتقلت أجهزة الشرطة الأوروبية 70 شخصاً خلال عملية واسعة من أجل التصدي للاتجار بالأطفال في عدد من البلدان الأوروبية، واتاحت التعرف إلى 50 قاصراً باعتبارهم ضحايا محتملين، كما أعلنت "يوروبول" الجمعة.

وأوضحت "يوروبول" في بيان، أن الوكالة الأوروبية للتعاون بين أجهزة الشرطة الجنائية "دعمت عملية لعموم أوروبا ضد الاتجار بالقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي والتسول القسري والاستغلال عبر العمل".

وأدت العملية الى توقيف 34 شخصاً بتهمة "الاتجار بالبشر" و36 آخرين بتهمة "السرقة، وبث محتويات عن استغلال للأطفال، وتسهيل الهجرة السرية".

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وخلال التحقيقات التي أجريت في يونيو في 18 بلداً أوروبيا، تم التعرف إلى 206 من الضحايا المحتملين، بينهم 53 قاصراً، كما اكدت "يوروبول".

وقد أخضع أكثر من 127 ألف شخص و63800 سيارة و1100 موقع للمراقبة، كما ذكرت "يوروبول". وشملت عمليات التفتيش خصوصاً ممتلكات خاصة ومتاجر وفنادق ومحطات للسكك الحديد ومطارات ومعابر حدودية.

وشارك في العملية التي قادتها المملكة المتحدة، سلطات أجهزة الشرطة في 16 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، منها ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا.