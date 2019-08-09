موسكو تستدعي دبلوماسياً أميركياً وتتهمه بالتدخل في شأنها الداخلي

استدعت روسيا، اليوم الجمعة، دبلوماسياً في سفارة الولايات المتحدة في موسكو للاحتجاج على ما تعتبره "تدخلاً" قام به لمصلحة المعارضة عبر رسائل حول تظاهرة السبت الماضي، التي فرّقتها الشرطة.

تأخذ موسكو على السفارة الأميركية أنها نشرت على موقعها في شبكة الإنترنت وحسابها في "تويتر"، معلومات تتعلق بهذه التظاهرة، التي تطالب بانتخابات حرة، ولم تسمح بها السلطات الروسية. ودعت هذه الرسائل المواطنين الأميركيين في روسيا إلى تجنب المنطقة وحمل خريطة عن الطرق التي ستسلكها التظاهرة.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية السفارة الأميركية بالقيام بـ"دعاية تدعو إلى المشاركة" في التظاهرة وبـ"محاولة التدخل في الشؤون الداخلية" للبلاد.

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وكانت روسيا قد استدعت بالفعل دبلوماسياً ألمانيا الخميس، للتنديد بما تعتبره "دعوات مباشرة للتظاهر" وجهتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية على شبكات التواصل الاجتماعي. وانتقدت الدبلوماسية الروسية في هذا المجال أيضاً "تدخلاً" و"انتهاكاً للمعايير والأخلاقيات الصحافية".

تجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان، قدّم استقالته، الثلاثاء الماضي، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أن روسيا وصفت هانتسمان المستقيل لديها بالدبلوماسي المحنك، لكنها أضافت أنه لم يستطع تحسين العلاقات الروسية-الأميركية المضطربة لأنه كان مكبلاً بالسياسات الداخلية الأميركية.

وتراجعت العلاقات بين واشنطن وموسكو لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة وتوترت بسبب الحد من التسلح ومزاعم تنفيها موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 لمساعدة ترامب على الفوز.