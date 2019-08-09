كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 اشخاص في انفجار جديد بالقرب من مستودع الذخائر في سيبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خدمة الطوارئ التابعة لإقليم كراسنويارسك في سيبيريا بروسيا، عن إصابة 5 أشخاص في انفجارات جديدة في ميدان عسكري.

وقال مصدر في الخدمة: "على بعد 500 متر شمال بلدة كامينكا أثناء سير قطار شوهد انفجار أعقبته موجة التفجير ألحقت أضرارا في زجاج القطار".

من جانبها أفادت السلطات المحلية أنه أثناء أعمال إزالة الألغام وتنظيف الأرض بالقرب من الترسانة العسكرية المحترقة في إقليم كراسنويارسك، وقع انفجار جديد، وأصيب خمسة أشخاص.