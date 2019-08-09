كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: سندافع عن مصالح باكستان فيما يتعلق بكشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، بأن الصين تشعر بالقلق إزاء الأزمة الحالية في منطقة كشمير بين الهند وباكستان.

وفي هذا الصدد، قال الوزير إن بكين "ستواصل دعم" إسلام آباد في الدفاع عن "حقوقها ومصالحها المشروعة" في الساحة الدولية.

وتفاقمت التوترات في كشمير، التي تطالب بالسيادة عليها كل من الهند وباكستان بالكامل، في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما ألغت نيودلهي مادة من الدستور منحت تلك المنطقة استقلالية خاصة.