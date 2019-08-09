كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تحتج على تواجد سفن صينية فى منطقة متنازع عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الفلبين احتجاجًا على التواجد غير المعلن لسفينتين بحثيتين صينيتين في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهي إحدى ثلاثة تحديات دبلوماسية على الأقل في الأسابيع الأخيرة وسط توتر العلاقات.

ويأتي الاحتجاج قبل زيارة الرئيس رودريجو دوترتي المزمعة لبكين هذا الشهر، والتي وعد خلالها بزيادة فوز مانيلا في التحكيم الدولي على بحر الصين الجنوبي على بكين مع الزعيم شي جين بينج، بعد أن تجنب مواجهة القضية الشائكة لمدة ثلاث سنوات.

وكانت العلاقات الثنائية الباردة تاريخياً قد تحسنت في عهد دوترتي، لكنه يتطلع إلى الحيرة بشكل متزايد في الدفاع عن مقاربته المثيرة للجدل تجاه الصين وسط نشاط مستمر من قبل خفر السواحل وسفن الصيد وشبه العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها الفلبين في بحر الصين الجنوبي.

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وأعلن وزير الشؤون الخارجية تيودورو لوكسين في تغريدة اليوم الجمعة "إطلاق الاحتجاج الدبلوماسي".

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، احتجت الفلبين على وجود أكثر من 100 سفينة صيد صينية قبالة جزيرة ثيتو، وهي جزيرة صغيرة تحتلها بالقرب من جزيرة اصطناعية عسكرية في الصين في سوبي ريف.

كما احتجت على المرور غير المعلن للسفن الحربية الصينية داخل البحر الإقليمي للفيليبين الذي يبلغ طوله 12 ميلًا، والذي قال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا يوم الجمعة إنه حدث في عدة مناسبات منذ فبراير، وكان آخرها في يوليو.