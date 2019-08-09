كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين واليابان ترفعان التأهب لمواجهة إعصارين كبيرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوغل إعصارين قويين عبر غرب المحيط الهادئ باتجاه شرق آسيا، ومن المتوقع أن يجلبان رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة على سواحل اليابان وتايوان والصين المكتظة بالسكان.

وأصدرت الصين اليوم إنذارًا أحمر مع اقتراب إعصار ليكيما من الساحل الشرقي لسرعة الرياح القصوى 130 ميلًا في الساعة في الوسط.

ومن المتوقع أن تصل اليابسة غدًا إلى مقاطعة تشجيان المركزية أو الشمالية قبل إرسال عاصفة شديدة فوق منطقة دلتا نهر اليانجتسي، والتي تضم المركز المالي المكتظ بالسكان شنغهاي.

كما يتحرك إعصار كرمة من قبل إعصار كروسا، الذي كان يقترب من اليابان اليوم، ومن المقرر أن يصل الأسبوع المقبل.