كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حادث تسمم إشعاعى خطير لدى فشل اختبار صاروخى سرى بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شوهدت سيارات الإسعاف المشمولة بسترات واقية، وهي تنقل 6 من الروس الذين تعرضوا لتسمم إشعاعي خطير في حادث عسكري غامض، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

توظهر لقطات مزعجة أيضًا رجالًا يرتدون ملابس واقية يقومون بإصابة الضحايا في المركبات قبل نقلهم للعلاج في مركز العلاج الإشعاعى الفيدرالى في موسكو.

وفي وقت سابق تم تدمير ملابس الضحايا والمسعفون الذين عالجوهم في البداية.

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ويأتي ذلك بعد مقتل اثنين وإصابة 6 في انفجار وقع في موقع اختبار الأسلحة في نيونوكسا في منطقة أرخانجيلسك شبه القطب الشمالي أمس، وألقت موسكو حجاباً من السرية على الحادث.

كما ورد أنّ مستويات الإشعاع ارتفعت مؤقتًا 20 مرة عن المستوى الطبيعي في سيفيرودفينسك، المدينة التي تبعد 18 ميلًا، مما أثار "الذعر" و "الهستيريا" والاندفاع لشراء اليود من الصيدليات.

وظهرت تقارير اليوم، في روسيا تدعي أن الارتفاع الكبير في الإشعاع ربما يكون قد حدث عندما انفجر أحد الصواريخ السرية الفائقة السرعة الزركون خلال الاختبارات.