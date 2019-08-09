كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي سوري يُهاجم الجزيرة بطريقة لاذعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي السوري عبدالجليل السعيد، اليوم، إن "قناة الجزيرة تتغنى اليوم ببطولات إيران ظناً منها أن الأكاذيب لا زالت تصدق".

وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "وقد تغنت القناة نفسها من قبل بالقاعدة وداعش وحزب الله وغيرها من الجماعات الإرهابية ، فماذا كان مصير هؤلاء؟ الجواب بسيط: الزوال والسقوط والخسران والإنكسار والإندحار وهذا مصير إيران بإذن الله".

وأوضح: "إستضافة محللين أو إعلاميين يوالون نظام الملالي الإرهابي على قنوات قطر هو بمثابة إستضافة إرهابيين يدافعون عن داعش والقاعدة ما الفرق بين إيران والدواعش ؟ كلاهما يعتمد الإرهاب أسلوب حياة ومنهج عمل".