أسرة “صفاء” التي توفيت بعد الولادة تنتظر نتائج تشريحها -فيديو

أمرت النيابة العامة المختصة أمس الخميس، بنقل جثة الشابة صفاء، التي توفيت بعدما وضعت جنينها في إحدى المصحات الخاصة بالقصر الكبير، من مقبرة الرحمة نحو مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، لعرضها على التشريح الطبي.

وكشف محمد الضريصي زوج صفاء، أنه تم فتح قبرها على الساعة السادسة والنصف من صباح أمس، بحضور عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والعناصر الأمنية، حيث تم نقل الرفات بواسطة سيارة إسعاف إلى قسم التشريح بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، ورده إلى القبر في اليوم ذاته.

وكانت أسرة الشابة صفاء قد اتهمت طبيبا في إحدى المصحات الخاصة في القصر الكبير، بالتسبب في وفاتها، بعدما وَضْعِها مولودَها الأول، حيث دخلت في حالة غيبوبة فارقت على إثرها الحياة، متأثرة بنزيف حاد.

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وكشفت أسرة الهالكة في تصريح سابق لـ”اليوم24″، أن الطبيب أمر بنقل صفاء، بصفة مستعجلة إلى مستشفى للامريم، حيث وصلت إلى هناك جثة هامدة، مشيرة أن الوفاة ترجع إلى إهمال طبي فادح، تسبب في إزهاق روح “الضحية”.

وزارة الصحة دخلت على الخط فور علمها بالموضوع، حيث أصدرت بلاغا في الموضوع، وأمرت بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات المرأة الحامل، مشيرة أنا ستتخذ ما يلزم من إجراءات وفق ما سيؤول إليه التحقيق.