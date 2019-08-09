مارسيلو ينهي الجدل ويكشف حقيقة انتقاله ليوفنتوس الإيطالي

نفى النجم البرازيلي، مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، كل التقارير الصحفية والشائعات التي ربطته بفريق يوفنتوس الإيطالي، ومغادرة النادي الملكي، هذا الصيف، بعد أن تراجع مردوده مع الفريق الإسباني الموسم الماضي.

وقال مارسيلو، في تصريح نقلته صحيفة ” لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الجمعة، إنه لطالما سمع بالشائعات التي تتحدث عن قرب انتقاله لإيطاليا، و”لكن هذا الأمر خاطئ، لم يسبق لي أبدا أن فكرت في الرحيل إلى إيطاليا”.

وأضاف: ” أنا سعيد جدا هنا، عندما تلعب في فريق ريال مدريد، تعلم جيدا بأنك قادر على الفوز بكل شيئ، وما فعلناه في الفترة الأخيرة أمر صعب، ويصعب على أي فريق تحقيقه، أنا أحب الريال، هذا منزلي، وأفضل فريق في العالم”.

وكانت العديد من التقارير الإيطالي، قد كتبت بأن اللاعب يرغب في الانتقال لنادي “السيدة العجوز”، يوفنتوس، من أجل الالتحاق بصديقه، كريستيانو رونالدو.