وزان..طفلة تتعرض لاغتصاب من طرف خالها-التفاصيل

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في تطوان، يوم أمس الخميس، حكما بالسجن ست سنوات نافذة في حق مغتصب طفلة لا تتجاوز 7 سنوات من عمرها.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المتهم ليس سوى خال الضحية؛ فقبل شهرين استغل غياب والدتها، محاولا اغتصاب الطفلة، التي كانت بمنزل جدتها، بحومة “لحونة” بمدينة وزان.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه وبعد تقديم والدة الضحية شكاية في الموضوع لدى الجهات المختصة في وزان، ألقت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الدرك بوزان، يوم السبت 15/06/2019، القبض على المتهم، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وعرضه على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، في تطوان.

ويشار إلى أن المتهم في عقده الخامس، سبق وأن أدين بتهمة اغتصاب، وقضى على إثرها مدة خمس سنوات في السجن.