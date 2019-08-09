وزير الداخلية الإيطالي يدفع باتجاه سحب الثقة من الحكومة

أعلن حزب الرابطة الذي يتزعمه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الجمعة، أنه سيسعى لتقديم اقتراح لمجلس الشيوخ الإيطالي لسحب الثقة من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، في محاولة للدفع صوب انهيار الحكومة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وعمل سالفيني على دفع كونتي للتقدم باستقالته يوم أمس الخميس، وقال إن الانتخابات الجديدة هي "البديل الوحيد" للائتلاف الحالي بين حزب الرابطة وحزب حركة خمس نجوم الشعبوي.



واتهم كونتي، الذي لا ينتمي لأي من الحزبين، سالفيني في مؤتمر صحفي، باصطناع أزمة حكومية، والسعي لإجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من نسب التأييد المرتفعة التي كشفت عنها استطلاعات الرأي الأخيرة لحزبه.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الإيطالي في عطلة صيفية حاليا، ومن المتوقع أن يجتمع الزعماء البرلمانيون الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن عودة النواب من عطلتهم مبكرا.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على القضايا الرئيسية في 20 أغسطس/آب الجاري.

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ويستهدف حزب الرابطة إجراء انتخابات في 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل، وهو أمر يستلزم التصويت بسحب الثقة من كونتي في 13 أغسطس/آب الجاري. ولكن التاريخ الأكثر واقعية لإجراء الانتخابات سيكون نهاية أكتوبر/تشرين أول أو بداية نوفمبر/تشرين الثاني.

ويمكن لكونتي تقديم استقالته للرئيس الإيطالي في أي وقت، ولكن ليس من المتوقع أن يستقيل قبل إجراء التصويت بسحب الثقة.

وفي حال انهيار الائتلاف الحكومي، يمكن للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الدعوة لانتخابات جديدة، أو تفويض زعيم حزب آخر ليسعى إلى الحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة.

يشار إلى أن التوتر بين الحزبين تزايد منذ عدة أشهر، ولكن الأزمة داخل الائتلاف تصاعدت إلى أوجها أمس الأول الأربعاء بعدما صوت حزب حركة خمس نجوم ضد مشروع سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بمليارات اليورو بين فرنسا وإيطاليا.

وتمكن حزب الرابطة المؤيد للمشروع من إقناع غالبية النواب للتصويت لصالح استمراره.

ورحبت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب إخوان إيطاليا اليميني والحزب الاشتراكي الديمقراطي، باحتمال الدعوة لانتخابات مبكرة.