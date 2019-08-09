8 مصابين بانفجار مستودع ذخيرة شمالي روسيا

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رويترزالجمعة 2019/8/9 08:13 م بتوقيت أبوظبي
انفجار بمستودع أسلحة في روسيا - أرشيفية
أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في سلسلة انفجارات هزت مستودع ذخيرة في سيبيريا شمال روسيا للمرة الثانية خلال أسبوع.
وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن حريقا اندلع في أعقاب الانفجارات التي حدثت جراء عملية نقل قذائف في المستودع الواقع بمنطقة كراسنويارسك.
يأتي ذلك بعد 4 أيام من انفجار آخر شهدته نفس المنطقة، الإثنين الماضي، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة 13 مما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المجاورة.
ويندرج الحريق الذي وقع، الإثنين، في مستودع لتخزين حشوات بارود مخصصة للقذائف المدفعية قرب مدينة أتشينسك في منطقة كراسنويارسك في سياق سلسلة من الحوادث التي طالت الجيش الروسي.
ونشر شهود عيان على شبكة الإنترنت مشاهد تظهر تصاعد سحابة كبيرة من الدخان الأسود فوق إحدى الغابات.
والثلاثاء تم احتواء الانفجارات إلى حد بعيد، إلا أن قرار السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم لم يتّخذ بانتظار تأكد الجيش من سلامة المناطق السكنية المتضررة، بحسب ما قال مسؤولون.
وتم إجلاء أكثر من 9500 شخص من سكان أتشينسك والمناطق المجاورة، فيما قرر 6 آلاف المغادرة طوعا، بحسب ما قال مسؤولون محليون.
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