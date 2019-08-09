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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/8/9 07:40 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه تلقى "رسالة رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوضح فيها أن العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ جاءت ردا على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وكوريا الجنوبية.
وقال ترامب "لم يكن سعيدا بالمناورات العسكرية"، موضحا أنه تلقى الرسالة أمس الخميس.
وأضاف "تعلمون بأنني لم أكن يوما معجبا بها بدوري"، مشددا مرة أخرى على تفاهمه مع الزعيم الكوري الشمالي رغم توقف المفاوضات بين البلدين حول الترسانة النووية لبيونج يانج.
ورجح ترامب عقد قمة رابعة مع الزعيم الكوري الشمالي ولكن من دون الإدلاء بمزيد من المعلومات عنها.
وباشرت واشنطن وسيؤول الإثنين تدريبات عسكرية مشتركة رغم تحذيرات بيونج يانج التي تعتبر أنها قد تنسف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
في موازاة ذلك، أطلق الكوريون الشماليون في الأسابيع الأخيرة صواريخ قصيرة المدى لأربع مرات فيما اعتبر تحذيرا من المناورات المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية.
وسبق أن انتقد ترامب المناورات العسكرية بين سيؤول وواشنطن معتبرا أنها مكلفة للغاية و"استفزازية جدا".
وتتضمّن المناورات العسكرية السنوية التي بدأت الإثنين الماضي، في معظمها محاكاة على الكمبيوتر تهدف إلى اختبار قدرة كوريا الجنوبية في قيادة العمليات في حالة حرب.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يصف رسالة من كيم بـ"الرائعة" ويلمح لقمة رابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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