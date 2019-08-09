أمريكا تهدد بسحب قواتها من ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

قبل الجولة التي يخطط لها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أوروبا، صعدت الولايات المتحدة تهديداتها لألمانيا بسحب جزئي لقواتها من هناك.

وقال السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس «إنه من المهين حقا الانتظار أن يواصل دافع الضرائب الأمريكي تسديد نفقات أكثر 50 ألف أمريكي في ألمانيا، بينما يستخدم الألمان فائضهم التجاري لأغراض محلية».

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وكانت السفيرة الأمريكية في بولندا، جورجيت موسباخر، كتبت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «بولندا تفي بالتزامها بتسديد 2% من ناتجها المحلي الإجمالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما لا تفعل ألمانيا ذلك. سنرحب إذا انتقلت القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا».

وكان ترمب ألمح في يونيو الماضي خلال زيارة للرئيس البولندي أندريه دودا في واشنطن إلى إمكانية نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا.

وأيد جرينل موقفي الرئيس الأمريكي وسفيرته في بولندا، وقال «الرئيس ترمب محق، وكذلك جورجيت موسباخر.. كثير من الرؤساء طلبوا من أكبر اقتصاد في أوروبا تسديد نفقات دفاعها. هذا مطلب يعود إلى كثير من السنوات والحكومات»، مضيفا أنه تم الوصول الآن إلى نقطة يتعين على الأمريكيين والرئيس الأمريكي اتخاذ رد فعل بشأنها.