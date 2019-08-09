مصر تنتقم لضحايا معهد الأورام وتسقط 17 إرهابيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت وزارة الداخلية المصرية مقتل 17 عنصرا من عناصر «حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي»، على حد وصفها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحة المتحدث الأمني على موقع فيس بوك أمس «أسفرت جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة، عقب إجراءات الفحص والتحري، وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني، عن تحديد منفذ الحادث».

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وأشارت الوزارة إلى أنه «تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي عبدالرحمن خالد، الهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم».

وأوضحت الوزارة أنه «تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرهن، كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة في الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولا لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث».

وقالت الوزارة إنه «أمكن من خلال ملاحقة باقي عناصر الخلية الهاربة تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوي بمركز إطسا بالفيوم (جنوب غرب القاهرة)، والآخر شقة في الإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق 3 شرق القاهرة».

وأشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 22 قتيلا، و47 مصابا.