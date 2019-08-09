الشاهد يترشح لرئاسة تونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قدم رئيس الحكومة التونسية، رئيس «حركة تحيا تونس» يوسف الشاهد أمس رسميا أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها منتصف سبتمبر المقبل.
يذكر أن الشاهد كان قد أعلن مساء أمس الأول عن قراره الترشح للرئاسية، وذلك بعد تصويت بالإجماع لمطالبته بالترشح خلال اجتماع المجلس الوطني الموسع للحزب بالعاصمة التونسية.
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