جاويش أوغلو: لن نسمح بالمماطلة بخصوص إقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بسوريا

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "​تركيا​ تعمل مع ​الولايات المتحدة​ الأمريكية لإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدل الحزام ​الإرهاب​ي في ​سوريا​"، مؤكدًا أن "تركيا لن تسمح بالمماطلة كما حصل في منبج".

وأشار إلى انه "من جانب نكافح الإرهاب في سوريا ومن الأخر نعمل مع الولايات المتحدة للقضاء على الحزام الإرهابي وإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلا عنه، ولكن هذا الأمر لن يكون مثل منبج ولن نسمح أبدًا بالمماطلة، لأن هذا مسألة أمنية غاية في الأهمية بالنسبة لنا".