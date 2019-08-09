أكدت منظمة "اليونيسيف" أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه خطرا كبيرا من زيادة غير مسبوقة في عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، تصل إلى 5 ملايين طفل بحلول عام 2013".
وشددت المنظمة على أنه "من دون تحسين التعليم وفرص العمل الهادفة في هاتين المنطقتين، لن يمكن تجاوز هذا الخطر الذي يهدد مستقبل الأطفال"، محذرة من أن "تسجيل زيادة تتجاوز نسبتها 10% في البطالة بين الشباب بحلول عام 2030 أمر متوقع إذا ظل الوضع على حاله".
ولفتت إلى أن "المنطقة لديها أعلى معدلات بطالة بين الشباب في العالم، ولديها ما يقرب من 15 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس بسبب مزيج من الفقر والتمييز وسوء جودة التعليم وعنف في المدارس وصراع مسلح".
كانت هذه تفاصيل خبر "اليونيسيف": 5 ملايين طفل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يلتحقوا بالمدارس بحلول 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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