"اليونيسيف": 5 ملايين طفل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يلتحقوا بالمدارس بحلول 2030

أكدت منظمة "اليونيسيف" أن "منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ تواجه خطرا كبيرا من زيادة غير مسبوقة في عدد ​الأطفال​ غير الملتحقين ب​المدارس​، تصل إلى 5 ملايين طفل بحلول عام 2013".

وشددت المنظمة على أنه "من دون تحسين التعليم وفرص العمل الهادفة في هاتين المنطقتين، لن يمكن تجاوز هذا الخطر الذي يهدد مستقبل الأطفال"، محذرة من أن "تسجيل زيادة تتجاوز نسبتها 10% في ​البطالة​ بين ​الشباب​ بحلول عام 2030 أمر متوقع إذا ظل الوضع على حاله".

ولفتت إلى أن "المنطقة لديها أعلى معدلات بطالة بين الشباب في ​العالم​، ولديها ما يقرب من 15 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس بسبب مزيج من ​الفقر​ والتمييز وسوء جودة التعليم وعنف في المدارس وصراع مسلح".