رويترز: السندات الدولارية اللبنانية تصعد وإصدار 2030 يرتفع لأعلى مستوى بأسبوع

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "السندات الدولارية اللبنانية تصعد وإصدار 2030 يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع مع اجتماع القادة اللبنانيين لحل أزمة سياسية".

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