فضل الله تلقى برقيات تهنئة بالأضحى ويؤدي صلاة العيد الأحد في الحسنين

تلقى ​العلامة السيد علي فضل الله​ عددا من البرقيات المهنئة ب​عيد الأضحى​، وفي مقدمها برقية من رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، الرئيس ​فؤاد السنيورة​، النائب ​فادي علامة​، رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، الأمين عام ل"​الجماعة الإسلامية​" في ​لبنان​ ​عزام الأيوبي​، ​محافظ​ بعلبك-الهرمل ​بشير خضر​، ​السفير السوري​ ​علي عبد الكريم علي​، رئيس الوزراء العراقي السابق ​إياد علاوي​، ورئيس جمعية ​دار العجزة​ الإسلامية الدكتور محمود فاعور.

من جهة أخرى، يؤدي ​السيد جعفر فضل الله​ صلاة عيد الأضحى يوم الأحد المقبل في مسجد الإمامين الحسنين في ​حارة حريك​، الساعة السابعة صباحا، حيث يؤم جموع المصلين، ويلقي بعدها خطبتي صلاة العيد.