فضل الله تلقى برقيات تهنئة بالأضحى ويؤدي صلاة العيد الأحد في الحسنين

تلقى العلامة السيد علي فضل الله عددا من البرقيات المهنئة بعيد الأضحى، وفي مقدمها برقية من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة، النائب فادي علامة، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الأمين عام ل"الجماعة الإسلامية" في لبنان عزام الأيوبي، محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، السفير السوري علي عبد الكريم علي، رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، ورئيس جمعية دار العجزة الإسلامية الدكتور محمود فاعور.
من جهة أخرى، يؤدي السيد جعفر فضل الله صلاة عيد الأضحى يوم الأحد المقبل في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، الساعة السابعة صباحا، حيث يؤم جموع المصلين، ويلقي بعدها خطبتي صلاة العيد.
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