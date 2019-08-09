الحريري أعلن عن عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد عند الساعة 11 صباحا

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال تلاوته بيان الاجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن "إجتماعا عقد برئاسة عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وتداول المجتمعون الاوضاع المالية والاقتصادية السائدة".

وأشار إلى أن "المجتمعين عبروا عن إرتياحم للتطور الحاصل لجهة المصالحة والمصارحة بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي، واكد المجتمعون التزامهم للحفاظ على سعر صرف الليرة، وتم الاتفاق على خطوات سياسية سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، تساهم في تعزيز الاقتصاد والمباشرة في مناقصة "ماكنزي".

وأضاف "من الخطوات الاساسية، اقرار موازنة 2020 وتطبيق موازنة 2019 ووضع خطة تفصيلية للمباشرة باطلاق مشاريع استثمارية والبالغة 3.3 مليار، اضافة الى مشاريع "سيدر"، تطبيق خطة الكهرباء كاملة، اقرار قوانين اصلاحية لا سيما المناقصات العامة والتهرب الضريبي والجمركي، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين، تفعيل لجان العمل الوزراية ، استكمال خطوات الإصلاح القضائي وتعزيز عمل أجهزة الرقابة، ضبط الهدر والفساد، اعادة النظر بالمؤسسات الغير مجدية".

أما بالنسبة للإجتماع الخماسي، أفاد الحريري بانه "برعاية الرئيس عون وحضور بري والحريري، عقد اجتماع مصالحة ومصارحة بين جنبلاط وارسلان، استنكر المجتمعون خلاله حادثة قبرشمون- البساتين والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، وهي باتت في عهدة القضاء العسكري استنادا الى القوانين المرعية الاجراء، وعلى ضوء التحقيقات تتخذ الحكومة القرارات المناسبة"، معلنا عن "عقد جلسة للحكومة غدا الساعة 11 صباحا".