القومي والعربي الاشتراكي: لأولوية الحفاظ على وحدة لبنان وحماية سلمه الأهلي

التقى رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​فارس سعد​، في مركز الحزب، وفداً من ​الحزب العربي الاشتراكي​ برئاسة الدكتور علي حرقوص ، وجرى خلال اللقاء تأكيد على الثوابت الوطنية والقومية، وعلى حشد كل الطاقات في مواجهة التحديات التي تتهدد لبنان والمنطقة.

وأكد المجتمعون أولوية الحفاظ على وحدة لبنان وحماية استقراره وسلمه الأهلي، بوصفها عامل تحصين، وتمكن لبنان من أداء دور أفعل في مواجهة الخطر الصهيوني والضغوط الخارجية، ودان المجتمعون بيان ​السفارة الأميركية​، وإنطوى على تدخل سافر في شؤون لبنان ووظائف مؤسساته، واعتبروا أن هذا البيان الأميركي يؤشر إلى نهج يستثمر في الانقسامات والخلافات والتجاذبات لجر لبنان نحو آتون الفتنة، وهذا ما يجب أن نواجهه جميعاً.