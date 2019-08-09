رئيس بلدية طرابلس حذر من الاستمرار بمحاولات إدخال الشاحنات المحملة بالنفايات

حذر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق من "مغبة الاستمرار في محاولات إدخال الشاحنات المحملة بالنفايات"، مطالبا الأجهزة الأمنية بـ"المساعدة في ضبط الشاحنات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها"، لافتاً إلى أن "بعض هيئات المجتمع المدني تسهر على مراقبة هذه الشاحنات وقد تقع اشكالات مع اصحابها والجميع لا يرغب بذلك"، آملا من "بلديات المناطق والجوار، المساعدة في حل هذه المشكلة وتصريف نفاياتها بطرق قانونية وعدم إرسالها إلى طرابلس".
كما وتقوم دوريات القيادة في شرطة بلدية طرابلس بإيعاز من رئيس البلدية، بتسيير دوريات في منطقة زيتون ابي سمراء وسقي التبانة، ومداخل المدينة، لمراقبة ومتابعة ومنع رمي النفايات وحرق الدواليب في المنطقة، إضافة إلى مهمات حفظ الامن والنظام ضمن نطاق بلدية طرابلس.
وكانت دوريات الشرطة البلدية قد ضبطت 7 شاحنات محملة نفايات في منطقة أبي سمراء، ومنعتها من دخول المدينة، وأعادتها إلى خارج المدينة.
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