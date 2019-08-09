علامة: للانطلاق في عجلة الإصلاح إنقاذا للاقتصاد

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ خلال رعايته حفل تكريم ​الطلاب​ بدعوة من مدرسة الامين "العمل على دعم ​المؤسسات التربوية​ وبالأخص الرسمية منها الواقعة في مناطق ​ساحل المتن​ الجنوبي، من خلال التواصل مع الاداريين والجهات الرسمية المعنية والسعي لتحقيق المطلوب لما فيه مصلحة أبنائنا"، مشيرا الى "الدعم المطلق من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في هذا الإطار".

ودعا الى "الانطلاق في عجلة الإصلاح المرجو والسعي لإنقاذ ​الاقتصاد اللبناني​ الذي تتقاذفه التقارير الدولية عبر وكالات التصنيف المالية العالمية"، معربا عن تخوفه من "خسارة الإنجاز الذي قامت به ​وزارة المال​ وكل المعنيين في ​الحكومة​ و​المجلس النيابي​ بإقرار موازنة تؤسس لخفض ​العجز​ وتكون نقطة انطلاق في موازنة اكثر إصلاحات".