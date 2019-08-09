علامة: للانطلاق في عجلة الإصلاح إنقاذا للاقتصاد

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة خلال رعايته حفل تكريم الطلاب بدعوة من مدرسة الامين "العمل على دعم المؤسسات التربوية وبالأخص الرسمية منها الواقعة في مناطق ساحل المتن الجنوبي، من خلال التواصل مع الاداريين والجهات الرسمية المعنية والسعي لتحقيق المطلوب لما فيه مصلحة أبنائنا"، مشيرا الى "الدعم المطلق من رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الإطار".
ودعا الى "الانطلاق في عجلة الإصلاح المرجو والسعي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني الذي تتقاذفه التقارير الدولية عبر وكالات التصنيف المالية العالمية"، معربا عن تخوفه من "خسارة الإنجاز الذي قامت به وزارة المال وكل المعنيين في الحكومة والمجلس النيابي بإقرار موازنة تؤسس لخفض العجز وتكون نقطة انطلاق في موازنة اكثر إصلاحات".
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