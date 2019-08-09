بري من بعبدا: ما حصل إنجاز

علق رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في تصريح من ​قصر بعبدا​ على لقاء المصالحة والمصارحة وعلى الإجتماع المالي، الذين عقدا برئاسة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قائلا: "ما حصل إنجاز".

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