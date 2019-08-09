لوكاكو يتسبب في “أزمة” جديدة داخل أنتر ميلان الإيطالي

أيمن عنبر – صحفي متدرب

ازدادت حدة التوثر في العلاقة التي تجمع نادي إنتر ميلان الإيطالي مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وذلك بعد أن منح النادي القميص رقم 9 الخاص بإيكاردي للبلجيكي روميلو لوكاكو، المنضم حديثًا للنيراتزوري، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبدأت علاقة إيكاردي وإدارة إنتر يطبعها التوثر منذ تجريد اللاعب من حمل شارة القيادة في الموسم الماضي، عقب رفضه التوقيع على عقد جديد مع النادي الإيطالي.

لهذا السبب، شرع الإنتر في عرض خدمات اللاعب للبيع، ويعد يوفنتوس هو الوجهة الأقرب له، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جدير ذكره، أن نادي إنتر ميلان قد تعاقد رسميا، عشية أمس الخميس، مع النجم البلجيكي لوكاكو، مقابل 80 مليون يورو، في أكبر صفقات “النيراتزوري” هذا الصيف.