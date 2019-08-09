بعد إيداعه السجن..محامي “حراك الريف” يرحل إلى عين برجة

علم ” اليوم 24″، أن المحامي محمد المسعودي رحل، قبل أيام، من السجن المحلي في مدينة سطات، إلى السجن “عين برجة”، في الدار البيضاء.
وكان محمد المسعودي اعتقل، قبل أسابيع، على خلفية إدانته في وقت سابق بسنة واحدة حبسا نافذا لارتكابه حادثة سير مميتة، تعود وقائعها قبل سنوات.
وكان نقيب المحامين بهيأة الدار البيضاء، حسن بوروين، أكد أنه “زار محمد المسعودي الذي تم ايداعه، السجن المحلي بسطات، تنفيذا لحكم جنحي نهائي قضى بإدانته من اجل ملف حادثة سير”.
وأضاف بوروين في تدوينة له، قبل أسابيع، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “محمد المسعودي يعتبر إيداعه السجن إجراء عاديا، ولا يرتبط بأي تضييق على نشاطه المهني أو الحقوقي او السياسي، كما يعتبر تنفيذه للعقوبة السجنية مسألة عادية”.
ويشار إلى أن محمد المسعودي كان من ضمن هيأة دفاع معتقلي “حراك الريف”، والصحفي حميد المهداوي.
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