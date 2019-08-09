خطير.. شخص “سكران” يسرق “طاكسي” ويتسبب في عاهة مستديمة لصديقه!

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة وسرقة سيارة بالعنف والتسبب في حادثة سير بجروح.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه دخل في عراك مع شخص آخر نتيجة حالة السكر التي كانا عليها، وبسبب خلافات شخصية قديمة بينهما، تطور إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض نجم عنه إصابة الضحية بعاهة مستديمة بينما أصيب المشتبه فيه بجروح، وذلك قبل أن يعمد هذا الأخير إلى سرقة سيارة أجرة وسياقتها مما أفضى إلى التسبب في حادثة سير بخسائر مادية بسيطة مع سيارتين، وكذا إصابة شخص راجل بجروح طفيفة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالضحية تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، وذلك من أجل تحديد دوافع وخلفيات هذا الاعتداء الإجرامي، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.