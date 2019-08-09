رسميا.. الجامعة تحدد موعد انطلاق البطولة الاحترافية وتقنية “الفار” في كأس العرش أيضا

حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الـ13 من شهر شتنبر المقبل، موعدا من أجل انطلاق منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، في موسمها الجديد، 2019/2020، بعد أن كانت مقررة انطلاقها، شهر غشت الجاري.

وأكدت الجامعة، في بلاغ رسمي لها، اليوم الجمعة، عقب الإجتماع الذي عقده المكتب المديري، صبيحة اليوم، بأن دور الـ16 من منافسات كأس العرش، ستنطلق في 30 و31 من شهر غشت الجاري، وفاتح شهر شتنبر المقبل.

وحسب البلاغ نفسه، فقد ” دعا المكتب المديري للجامعة، إلى ضرورة احترام مواعيد البطولة الوطنية من بدايتها إلى نهايتها، مع مراعاة مشاركة الأندية الوطنية في المنافسات القارية والعربية”.

وبخصوص تقنية الفيديو، “الفار”، التي ستدخل حيز الإستعمال في البطولة الاحترافية المغربية، للمرة الأولى في تاريخها، فقد ” قرر المكتب المديري، اللجوء إلى استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم VAR بداية من الدور النصف نهائي في منافسات كأس العرش المزمع إقامته يوم 15 أكتوبر 2019″

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وقد عرف هذا الاجتماع أيضا، ” تقديم جمال السنوسي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، عرضا بخصوص برمجة مباريات مختلف بطولة الهواة، حيث اعتمد على قرارات المكتب المديري لعصبة الهواة، وتزكية المكتب المديري للجامعة ببرمجة مباريات شطر الصحراء بـ11 فريقا وشطر الشمال الشرقي بـ15 فريقا”.

كما قدم جمال كعواشي، ” عرضا بخصوص التقطيع الجديد للعصب الجهوية، بناء على كل من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 ، والقانون التنظيمي الخاص بالجهوية”.

وفي ختام الإجتماع، دعا ” العصب الجهوية إلى ضرورة عقد جموعها العامة وفق قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 ، قبل الجمع العام الذي ستعقده الجامعة يوم 16 شتنبر 2019″.