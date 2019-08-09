الراقصة مايا توجه نداء للملك ووزير الداخلية

انضمت الراقصة المغربية، مايا، أمس الخميس، لحملة تطالب بالتصدي للسرقة، عبر توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس ووزير الداخلية.

وشاركت مايا نص الرسالة الموجهة للملك ولوزير الداخلية، والتي تطالب فيها هذا الأخير بإصدار أوامره لاتخادات الإجراءات الأمنية الضرورية، للحد من ظاهرة “الكريساج” التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا.

ونشرت مايا على حسابها الخاص بالانستغرام، منشورا جداء فيه :”نطالب السيد وزير الداخلية بإصدار أوامره للمسؤول الأول عن جهاز الشرطة بالتدخل بكل استعجال وحزم لتنظيم حملات أمنية مستمرة للتصدي لظاهرة الكريساج وأولاد الفشوش وحاملي السيوف والقرقوبي وجميع أنواع المخدرات بشوارع المغرب عامة”.

واعتبرت مايا أن قطاع الطرق أصبحوا يقومون بتجاوزتهم بشكل يشبه “حذر التجول” ببعض الأحياء، مشيرة للضرر الذي يكون ضحيته المواطن في هذه الحالات، والذي يمكن أن يؤدي به لعاهة مستديمة أو ما شبه.

هذاـ وانطلقت حملة “نداء سكان المغرب للملك ووزير الداخلية للحد من “الكريساج”، من طرف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعم من صفحات شهيرة تروج للحملة بين صفوف متابعيها .