رسميا.. لقجع يكشف عن موعد الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب المغربي

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد الإعلان الرسمي عن الناخب الوطني، الذي سيشرف على “أسود الأطلس” خلفا للفرنسي المستقيل، هيرفي رونار، وذلك خلال اجتماع للمكتب المديري للجامعة، صبيحة اليوم، في مقرب الجامعة بالرباط.

وأكذت الجامعة، في بلاغ رلسمي لها، قبل قليل، بأن الرئيس فوزي لقجع، ” أخبار أعضاء المكتب المديري، خلال هذا الاجتماعي، بأن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد، سيكون الأسبوع المقبل”.

ويعتبر البوسني وحيد خليلوزيتش، والفرنسي لوران بلان، هما الأكثر ترشحا من أجل تدريب المنتخب الوطني، خلفا لهيرفي رونار، بعد أن جالسا رئيس الجامعة، في الساعات القليلة الماضية، وقدما له مشروعا مفصلا حول المرحلة القادمة للمنتخب الوطني.