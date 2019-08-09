بطلب من النيابة البرازيلية.. إغلاق ملف قضية 'الاغتصاب' بحق نيمار

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم المحكمة قوله، إن "قاضية ساو باولو أنا باولا فييرا دي موراش، المسؤولة عن أعمال العنف ضد النساء "قبلت طلب النيابة العامة" لعدم وجود أدلة وطلبت بالتالي "إغلاق ملف القضية".وكانت النيابة العامة البرازيلية طالبت، الخميس، بغلق الملف، فيما أكدت المدعية العامة فلافيا ميرليني للصحفيين أن "ما حدث ببن أربعة جدران من المستحيل معرفته، لدينا كلمتها ضد كلمته".

وتابعت: "قررنا المطالبة بإغلاق القضية"، مشيرة إلى أنه "يمكن إعادة فتح التحقيق في أي وقت إذا تم إحضار عناصر جديدة".

وكانت الشرطة قد أعلنت في 30 تموز الماضي عدم امتلاكها أدلة لمتابعة الإجراءات، فيما نفى النجم البرازيلي نيمار بشدة مزاعم اغتصاب فتاة برازيلية في فندق باريسي في أيار الماضي.



وكانت عارضة الأزياء، ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا، قد اتهمت لاعب باريس سان جرمان الفرنسي باغتصابها في باريس.

وفي مقطع فيديو تم تسريبه لوسائل الإعلام البرازيلية، ظهر خلاف بين أغلى لاعب في العالم وعارضة الأزياء التي تقوم بصفعه، بينما يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عن

