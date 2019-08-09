السعودية: عراقيل الدوحة أخرت وصول الحجاج القطريين

قال المتحدث باسم وزارة الحج في السعودية، حاتم قاضي، لصحيفة "عكاظ"، إن الدوحة وضعت عراقيل أمام حجاجها ما أدى إلى تأخير وصولهم رغم تخصيص الوزارة روابط إلكترونية لتسهيل حج القطريين.
وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية قد أعلنت في بيان يوم 3 أغسطس، عن تخصيص رابط إلكتروني جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.
وقالت الوزارة إن الرابط الإلكتروني الجديد يأتي عوضا عن الرابط القديم إثر "قيام السلطات القطرية بحجبه".
كما دعت الحكومة القطرية إلى "عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين"، مؤكدة مواصلة السعودية في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.
وشددت الوزارة في بيانها على أن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".
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