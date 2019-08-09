كشف موقع "NetBlocks"، الجمعة، عن حجب موقع "يوتيوب" والعديد من خدمات "غوغل" في الجزائر.
وذكر الموقع في تقرير، أن "التضييق على هذه المواقع جاء بعد نشر فيديو خاطب فيه وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، أفراداً من الجيش الجزائري، دعاهم فيه إلى أن يدركوا مطالب الشعب، وهو ما فُسر على أنه طلب للإطاحة بقائد الجيش، أحمد قايد صالح".
وأضاف أن "التضييق على هذه الخدمات رفع بحلول منتصف الليل بتوقيت الجزائر المحلي".
وأضاف أن "التضييق على هذه الخدمات رفع بحلول منتصف الليل بتوقيت الجزائر المحلي".
ويعد "NetBlocks" موقعاً تابعاً لمنظمة غير حكومية تحمل نفس الاسم، تتمثل مهامها في "مراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت".
كانت هذه تفاصيل خبر خوفاً من انقلاب عسكري.. حجب موقع يوتيوب في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.