موسكو: سنرد على واشنطن بحال نشرها صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن موسكو ستتابع النشاطات الأمريكية المتعلقة بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، فيما أكدت عزم روسيا على الرد في حال قيام واشنطن بهذه الخطوات.
وذكرت زاخاروفا أنه "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الروسي الصادرة في الخامس من شهر آب، ستتابع وزارة الخارجية، إلى جانب وزارات أخرى، عن كثب، نشاطات الولايات المتحدة المتعلقة بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى".
وأشارت إلى أن "روسيا ستتخذ إجراءات شاملة لضمان أمنها في حال إقدام الولايات المتحدة على هذه الخطوات".
وأكدت زاخاروفا، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن عن تعهد روسيا، من جانب واحد، بعدم نشر صواريخ منصوص عليها في المعاهدة المنتهي سريانها، "في أي منطقة إلى حين نشر الصواريخ أمريكية الصنع فيها".
ودعت زاخاروفا، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى "التحلي بالمسؤولية والانضمام إلى هذا الوقف الاختياري، ما من شأنه أن يجعل الأمور السياسية أكثر قابلية للتنبؤ".
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