افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت متهما بالارهاب بكمين في مدخل قضاء سامراء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج 2 اللواء 13 من القبض على المتهم المطلوب وفق المادة ٤ ارهاب ( ر م ص ) اثر كمين محكم نصب له في مدخل السيطرة المركزية في سامراء".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المتهم الى مركز امني للتحقيق معه".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال متهم بـ'الارهاب' بكمين في سامراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.