عمليات بغداد: اعتقال متهمين بتهم مختلفة بينهم فتاة محتالة في العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اعتقال متهمين بتهم مختلفة بينهم فتاة محتالة في العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/إرهاب في منطقة العامرية".
وأضافت ان "قوة أخرى وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد تمكنت من اعتقال (3) متهمين وفق المادة (28/مخدرات) في مناطق (الحصوة، الحميدية، الاعظمية) ضبط بحوزة أحدهم أكثر من (100) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، فيما تم إعتقال متهم وفق المادة (446/ سرقة) في منطقة "حي الأمانة" بالإضافة إلى اعتقال فتاة متهمة وفق المادة(456/ احتيال) في منطقة الزعفرانية ".
وأضافت ان "قوة أخرى وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد تمكنت من اعتقال (3) متهمين وفق المادة (28/مخدرات) في مناطق (الحصوة، الحميدية، الاعظمية) ضبط بحوزة أحدهم أكثر من (100) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، فيما تم إعتقال متهم وفق المادة (446/ سرقة) في منطقة "حي الأمانة" بالإضافة إلى اعتقال فتاة متهمة وفق المادة(456/ احتيال) في منطقة الزعفرانية ".
وأوضحت القيادة، أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".
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