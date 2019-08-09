بسبب التوتر بين لندن وطهران.. شركة سياحية بريطانية تلغي رحلات بحرية عبر هرمز

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن رئيس الشركة، بول لودلو قوله، إن "الشركة قررت إلغاء جميع الحجوزات لرحلات السفينة MV Oceana والتي تستغرق 11 يوما، حسب الجدول الأصلي، مع زيارة البحرين والإمارات وسلطنة عمان".وأشار لودلو إلى أن "شركته تشاورت مع "جهات أجنبية" قبل اتخاذ القرار الذي طال من 15 حتى 18 ألف مسافر".

وأضاف أن "هذا القرار يأتي بسبب تصعيد التوتر الإقليمي، في ظل سلسلة حوادث استهداف الناقلات التجارية في خليج عمان واحتجاز الناقلة البريطانية Stena Impero من قبل السلطات الإيرانية الشهر الماضي".

وكانت إيران قد أوقفت الناقلة البريطانية في وقت سابق، بدعوى انتهاكها قوانين الملاحة، وجاء ذلك بعد احتجاز سلطات جبل طارق والمملكة المتحدة الناقلة الإيرانية Grace 1 بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية من خلال تصدير النفط إلى سوريا.



وأعلنت بريطانيا مؤخرا عن انضمامها إلى تحالف بحري دولي تعمل الولايات المتحدة على إنشائه لـ"تأمين الملاحة" في مياه الخليج.