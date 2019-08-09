بالصور.. طائرة للتحالف الدولي تهبط اضطراريا في حقول الرضوانية

هبطت طائرة تابعة للتحالف الدولي اضطراريا في احدى حقول منطقة الرضوانية غربي بغداد، فيما لم تخلف اضرارا مادية او بشرية. ونشر المتحدث الرسمي باسم التحالف تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها "قامت مركبة جوية بدون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي بهبوط غير مجدول في بغداد يوم الاربعاء بسبب عطل ميكانيكي". واضاف أن "الطائرة هبطت بسلام وتم استعادتها من قبل قوات الامن العراقية بنجاح"، مشيرا الى انه "لم يصب احد باذى ولم تتضرر اي من الممتلكات اثناء الهبوط او اثناء عملية استعادة المركبة". Advertisements

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