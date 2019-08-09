صراعات داخلية تفتك بشقيق زعيم مليشيا الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر يمني مسؤول في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، إن صراعات وخلافات داخل صفوف مليشيا الحوثي أدت إلى تصفية شقيق زعيم المليشيات الإرهابية.

وتتوافق تصريحات المسؤول اليمني مع ما دوّنه العميد طارق صالح قائد المقاومة اليمنية في الساحل الغربي على تويتر، حيث كتب معلقا على خبر مقتل إبراهيم بدر الدين: "خلافات وتصفيات فيما بينهم تعصف بهم.. بداية النهاية لهذه المليشيات الكهنوتية".

وبحسب مصادر فإن إبراهيم بدرالدين الحوثي و4 من مرافقيه في منزل بمنطقة الجراف في صنعاء قتلوا بإيعاز من ناصر البخيتي والد علي البخيتي ومحمد البخيتي وعبدالكريم عم إبراهيم الحوثي.