الصين تدعو الهند وباكستان للتهدئة في كشمير

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الجمعة: "إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في كشمير"، داعيا الهند وباكستان للتهدئة وتجنب الأفعال أحادية الجانب والسعي للتعايش السلمي.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير الخارجية الصيني مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.

وأضاف وانج أن بكين ستواصل دعم باكستان لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مشيرا إلى أن بلاده حثت الهند وباكستان على تجنب الأعمال الانفرادية والسعي إلى طريق جديد للتعايش السلمي.

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ويشهد الإقليم توترات جديدة بعد قرار نيودلهي، الإثنين الماضي، بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.

وأعلنت باكستان، الأربعاء، طرد السفير الهندي لديها وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا 3 حروب والعديد من الصراعات والاشتباكات الحدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

ويتنازع البلدان للسيطرة على إقليم كشمير بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطران أحدهما هندي وآخر باكستاني.