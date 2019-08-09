دعوة أوروبية للأطراف الليبية لتبني هدنة عيد الأضحى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا آلن بوجيا الأطراف الليبية المتصارعة إلى تبني هدنة دعا إليها المبعوث الأممي إلى البلاد غسان سلامة بمناسبة عيد الأضحى.

جاء ذلك في بيان أصدره بوجيا هنأ فيه الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونشره على صفحته على موقع فيسبوك اليوم الجمعة.

وقال: "إن تبني هذه الهدنة ليس فقط لتوفير الراحة للأشخاص الأكثر تضررا والذين هم بحاجة ماسة إليها، ولكن أيضا كخطوة أولى نحو إنهاء العنف والعودة إلى العملية السياسية".

كان سلامة قد اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن في 29 يوليو/تموز الماضي إجراءات فورية من ثلاث مراحل للخروج من النزاع تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى يجرى خلالها تبادل المحتجزين، واجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بليبيا، يعقبه اجتماع ليبي.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من شهر أبريل/نيسان الماضي هجوما لتطهير طرابلس من المليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة.