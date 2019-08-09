الجيش الليبي: عمليات نوعية لشباب طرابلس ضد المليشيات الإرهابية

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن شباب العاصمة طرابلس يرصدون تحركات المليشيات الإرهابية، مشيراً إلى أنهم نفذوا عمليات نوعية ضدها بمنطقة صلاح الدين فجر اليوم الجمعة.

وأوضح المركز، في بيان، أن العملية النوعية كانت عالية التخطيط وتمت عبر إطلاق الرصاص من أسلحة "كلاشينكوف" الخفيفة على تجمع لمليشيات مصراتة أعقبها تأمين منفذي العملية وانسحابهم بسرعة على متن سياراتهم.

وأكد البيان أن شباب العاصمة الليبية يرصدون تحركات المليشيات بدقة، مشيرا إلى رصد اختباء مليشيات مصراتة وتحصنها بعدد من بيوت حي الكلية العسكرية سابقا ومباني الجمارك ونادي الشرطة.

كما أعلن اللواء 73 مشاة، الجمعة، أن وحدات الجيش في جميع تمركزاتها المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية في حالة تأهب لأوامر التقدم.

ونجحت قوات الجيش الوطني الليبي في تحقيق عدة انتصارات خلال الأسابيع الماضية، على خلفية عملية طوفان الكرامة التي انطلقت في أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

Advertisements

وفي وقت سابق، نفّذ شباب طرابلس العديد من العمليات النوعية، ونجحوا في استهداف سيارتين مسلحتين لمليشيا "الصمود" القادمة من مصراتة التي يقودها الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي، ما أدى إلى مقتل أحد أفرادها.

ويعول الجيش الليبي على شباب العاصمة في تسهيل مهمته للقضاء على الإرهاب والسيطرة على طرابلس.

وخرج المركز الإعلامي بعدد من البيانات التعبوية التي تناشد شباب طرابلس التنسيق مع الأطباء بالمستشفيات وإعداد أخرى ميدانية؛ استعداداً لدخول قواته إلى العاصمة لتحريرها من قبضة المليشيات الإرهابية.





كما وجّه بتوفير الاحتياجات للمستشفيات الميدانية والاستفادة من العيادات الخاصة أو المشافي العامة كالمستوصفات، على أن تكون خلف أماكن المواجهات المحتملة.

وطالب البيان بضرورة تسهيل حركة الوصول إلى المستشفيات الميدانية، ووضع حراسة على مداخلها ومخارجها.

وحث على ضرورة توفير وسائل لنقل الجرحى والمصابين، وإعداد أماكن للتحفظ المؤقت على من يقوم بتسليم نفسه أو يُقبض عليه من المليشيات ومنع الأعمال الانتقامية والقتل.

ونوهت غرفة عمليات الكرامة بأن التخطيط المحكم والتقيد بالتعليمات سيسهل ويسرع من عملية حسم المعركة ويقلل من الأضرار والخسائر.