ظريف: أي وجود لطرف خارجي بالخليج مصدر لانعدام الأمن بالنسبة لإيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر اليوم الجمعة إن أي وجود بحري في الخليج من خارج المنطقة سيمثل "مصدرا لانعدام الأمن" بالنسبة لإيران مضيفا أن طهران ستتحرك لحماية أمنها.

ومضى قائلا "الخليج الفارسي شريان حيوي ومن ثم يمثل أولوية أمن قومي بالنسبة لإيران التي لطالما حافظت على أمنها البحري".

وأضاف "مع وضع هذه الحقيقة في الاعتبار فإن أي وجود من خارج المنطقة هو بالفعل مصدر لانعدام الأمن... لن تتردد إيران في حماية أمنها".

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تأتي تصريحات ظريف بعد الجهود الأمريكية لإنشاء تحالف بحري يضم شركاء دوليين لتأمين الملاحة في الخليج وسط تصاعد التوتر مع إيران في الممر المائي الاستراتيجي.

وحذرت طهران في وقت سابق اليوم الجمعة من أي وجود لإسرائيل في التحالف المزمع إنشاؤه.