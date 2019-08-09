ترامب: تلقيت رسالة من كيم توضح أسباب العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه تلقى “رسالة رائعة” من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوضح فيها أن العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ جاءت ردًا على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وكوريا الجنوبية.

وقال ترامب: “لم يكن سعيدًا بالمناورات العسكرية”، موضحًا أنه تلقى الرسالة الخميس.

وأضاف: “تعلمون بأنني لم أكن يوما معجبًا بها بدوري”، مشددًا مرة أخرى على تفاهمه مع الزعيم الكوري الشمالي رغم توقف المفاوضات بين البلدين حول الترسانة النووية لبيونغ يانغ.