إيران تلغي ختم جوازات سفر الأجانب

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، سلمان ساماني، عن تنفيذ المرسوم الرئاسي القاضي بعدم ختم جوازات سفر الأجانب عند دخولهم وخروجهم من إيران في جميع المنافذ الحدودية.
وقال ساماني اليوم الجمعة، إنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أصدر في وقت سابق مرسوما يقضي بإلغاء ختم الدخول والخروج من إيران على جوازات السفر للرعايا الأجانب.
وأوعز روحاني إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي باتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق قوى الأمن الداخلي بعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة المنافذ الحدودية الإيرانية.
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