أمريكا تحدث قائمة عقوبات منتهكي حقوق الإنسان في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تحديث قائمة أسماء الأفراد والكيانات المصنفة ضمن العقوبات المتعلقة بالمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وذكر بيان للوزارة أن قائمة الأفراد والكيانات التي حددها وزير الخزانة بالتشاور مع أو بناءً على توصية وزير الخارجية تم تحديثها وفقا لقانون "الحد من التهديدات الإيرانية وحقوق الإنسان في سوريا" لتشمل قوات الحرس الثوري وميليشيات "فيلق فاطميون" الأفغاني و"لواء زينبيون"الباكستاني، التابعة للحرس.

وأكد البيان أن وزارتي الخارجية والخزانة ستواصلان البحث عن المتورطين في الانتهاكات، وسيتم تحديث القائمة مجددا فور اكتمال المعلومات.

أما المسؤولون الإيرانيون المصنفون حتى الآن في قائمة عقوبات منتهكي حقوق الإنسان فهم كل من:

• عبد الله عراقي، نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري

• عباس جعفري دولت أبادي، المدعي العام في طهران

• حسن فيروز أبادي، المستشار العسكري الخاص للمرشد الأعلى الإيراني، ورئيس الأركان السابق

• محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري السابق

• إسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق لقوات الأمن الداخلي

• صادق محصولي، وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق، ووزير الداخلية السابق ونائب القائد العام لقوات الأمن الداخلي سابقاً

• غلام حسين محسني ايجئي، المتحدث الرسمي باسم القضاء والمدعي العام السابق لإيران ووزير الاستخبارات السابق

• سعيد مرتضوي، الرئيس السابق لفريق العمل الإيراني لمكافحة التهريب، المدعي العام السابق في طهران

• حيدر مصلحي، وزير الاستخبارات السابق

• مصطفى محمد نجار، وزير الداخلية السابق

• محمد رضا نقدي، القائد السابق لقوات الباسيج

• أحمد رضا رادان، نائب رئيس قوات الأمن الداخلي الإيراني السابق

• حسين طائب، مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

• أصغر مير حجازي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني لشؤون الاستخبارات

• سهراب سليماني، مدير هيئة إدارة السجون الحكومية، والمدير العام السابق لدائرة سجون طهران

• صادق أمولي لاريجاني، رئيس القضاء الإيراني السابق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام

• غلام رضا ضياء، مدير سجن رجائي شهر

• عبد الحميد محتشم، عضو مؤسس لجماعة " أنصار حزب الله "

• حسين الله كرم، أحد مؤسسي وزعيم جماعة " أنصار حزب الله "

• حميد أوستاد، مؤسس فرع مشهد لجماعة " أنصار حزب الله".

المنظمات:

• الحرس الثوري

• فيلق القدس بالحرس الثوري

• قوات الباسيج

• قوات الأمن الداخلي الإيراني

• وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية

• منظمة سجون طهران

• سجن رجائي شهر

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• أنصار حزب الله

• سجن إيفين

• فيلق فاطميون

• لواء زينبيون

• بنك قوامين

الأفراد:

• علي فضلي، نائب قائد الباسيج

• رسول جليلي، جامعة شريف للتكنولوجيا، عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني

• إسماعيل أحمدي مقدم، القائد السابق لقوات الأمن الداخلي

• رضا تقي بور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق

• عزت الله ضرغامي، المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وعضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني

• مرتضى تمدن، الحاكم العام السابق لمقاطعة طهران

• أبو الحسن فيروز أبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران

• عبد الصمد خرم آبادي، أمين لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي في المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني

• عبد العلي علي عسكري، المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

الكيانات:

• شركة أمن أفزار غوستار شريف

• مركز التحقيق في الجريمة المنظمة

• هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية

• الصناعات الإلكترونية الإيرانية

• شرطة الإنترنت الإيرانية

• هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

• وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي

• شركة بيك آسا

• مجلس الرقابة على الصحافة

• لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي

• شركة أفق صابرين للتطوير الهندسي

• دوران لتكنولوجيا البرمجيات

• المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني

• المركز الوطني للفضاء الإلكتروني.

يذكر أن هذا التحديث يأتي بعدما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث تم وضعها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وشملت هذه العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ومواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط، حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.