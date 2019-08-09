شكرا لقرائتكم ترمب: غير جاهزين لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن الولايات المتحدة "غير جاهزة" لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، ما يعكس المأزق الذي تواجهه المفاوضات بين البلدين.

وصرح الرئيس الأميركي في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى نيوجيرسي لتمضية عطلة: "لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق".