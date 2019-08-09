فوج حرس بيروت أزال تعديات على الملك العام و وصادر عربات للخردة

بتوجيهات محافظ بيروت ​زياد شبيب​، يستمر فوج حرس ​مدينة بيروت​ بتسيير الدوريات السيارة والراجلة في شوارع وأحياء مدينة بيروت طيلة الـ 24 ساعة و على مدار الاسبوع، اضافة الى المهمات الموكلة اليه. وكانت حصيلة اليوم مصادرة العربات المخصصة لجمع الخردة والكرتون والتي يعمد أصحابها أو العاملون عليها على نبش مستوعبات ​النفايات​ في العاصمة، إضافة الى قيام عناصر الفوج بإزالة تعديات على الملك العام، على أن تستمر تلك الدوريات بالتجوال في كل شوارع وأحياء العاصمة وعلى مدار الساعة، لإزالة أي مخالفات أو تعديات تصادفهم أو يتلقون عليها بلاغات من قبل المواطنين .

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